Ощепков Тимофей
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ощепков
- Имя
- Тимофей
- Дата исполнения приговора
- 25 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 207
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7327. ОЩЕПКОВ ТИМОФЕЙ, 37 л., Томск. у., Пачинск. в., д. Морковкиной. Н. С. 7 уч. Томск. у. Ст. 144, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 25 февраля 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.