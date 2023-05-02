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Перепелицын Михаил Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Перепелицын
Имя
Михаил
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
04 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 213
Источник
Скан
Оригинальная запись
7545. ПЕРЕПЕЛИЦЫН МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ, 42 л., Александровск. у., Северн. в. Ставропольск. Губсуд. Ст. ст. 76 ч. 2, 140, 220, лиш. св. и пор. пр. 4 г. 8 м. 7 д. Исп. 4 окт. 923.

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