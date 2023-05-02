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Хандов Александр Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хандов
Имя
Александр
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
09 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 270
Источник
Скан
Оригинальная запись
30000. ХАНДОВ, АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 25 л. Гр. Рыбинск. у., Николо-Кормск. в., д. Ломки; — Р. Т. г. Ярославля. Самов. реквизиц., лиш. св. 1 г., с зач. 2 м. и 1 д. пр. з. Исп. 9 марта 920.

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