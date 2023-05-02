Хандов Александр Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хандов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 09 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 270
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30000. ХАНДОВ, АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 25 л. Гр. Рыбинск. у., Николо-Кормск. в., д. Ломки; — Р. Т. г. Ярославля. Самов. реквизиц., лиш. св. 1 г., с зач. 2 м. и 1 д. пр. з. Исп. 9 марта 920.
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