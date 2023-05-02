Кузьменко Андрей Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузьменко
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 23 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 210
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7401. КУЗЬМЕНКО АНДРЕЙ СЕМЕНОВИЧ, 34 л., Константиноградск. у., Киселевск. в. и с. Н. С. 3 уч. Краснодарск. отд. Ст. 140а, лиш. св. 3 г. Исп. 23 апр. 923.
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