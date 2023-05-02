Берменер Яков Афанасьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Берменер
- Имя
- Яков
- Отчество
- Афанасьевич
- Дата исполнения приговора
- 12 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 55
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1960. Берменер Яков Афанасьевич, 38 л., г. Ростова н/Д. Н. С. Богучарск. у. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 1 г. 6 м. П. в. з. с. 12 июня 926.
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