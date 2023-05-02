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Бас Овшай Жилевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бас
Имя
Овшай
Отчество
Жилевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
425. Бас Овшай Жилевич, 45 л., Сев.-Кавказск. кр., Владикавказск. окр., сл. Шатай. Амурск. Г. С. Ст. ст. 16, 180 а, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 30/1—26.

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