Бас Овшай Жилевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бас
- Имя
- Овшай
- Отчество
- Жилевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 425. Бас Овшай Жилевич, 45 л., Сев.-Кавказск. кр., Владикавказск. окр., сл. Шатай. Амурск. Г. С. Ст. ст. 16, 180 а, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 30/1—26.
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