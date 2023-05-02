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Пряничников Григорий Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пряничников
Имя
Григорий
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
12 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 293
Источник
Скан
Оригинальная запись
10845. Пряничников Григорий Николаевич, 18 л., Свердловск. окр., Сыльвенского завода. Н. С. Деж. кам. г. Свердловска. Ст. 180 п. "г", лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 12 апр. 926.

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