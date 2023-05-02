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Щагин Алексей Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щагин
Имя
Алексей
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
25 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 373
Источник
Скан
Оригинальная запись
13760. Щагин Алексей Васильевич, 37 л., Ярославск. г., б. Мышкинск. у., Аносовск. в., д. Карпово. Ленинградск. Губсуд. Ст. 180а, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 25 июля 926.

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