Пимакин Василий Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пимакин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 07 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 217
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7694. ПИМАКИН ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 17 л., Аткарск. у., Сластушинск в. и с. Саратовск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 3 ½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 7 нояб. 923
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.