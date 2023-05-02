Федорова Евдокия Никифоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федорова
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Никифоровна
- Дата исполнения приговора
- 24 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 365
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12532. ФЕДОРОВА ЕВДОКИЯ НИКИФОРОВНА, 22 л., Медынск. у., Александровск. в., д. Букаревой. Н. С. Хамовническ. р. г. Москвы. Ст. 140, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 24/ХІ—23.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.