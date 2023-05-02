Петржак Петр Фомин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петржак
- Имя
- Петр
- Отчество
- Фомин
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 262
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86067. ПЕТРЖАКЪ, ПЕТРЪ ФОМИНЪ, 33 л. Сс-пос. изъ к. Енисейск. у., Яланск. в., д. Масленниковой, рд. Ченстохов. у., гм. Пристань, въ д. М.-Глины; — Иркутск. О. С., 13 Мая 911, 152¹, 977 У. и У. о сс., тюр. 3 м., съ зач. 2 м. и 16 дн. предв. заключ. Исп. 23 Мая, счит. ср. съ 27 Февр. 911. | 904 35793 270, 1459 и 1634 У.
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