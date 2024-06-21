Тлустенкова Фиония Ефимова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тлустенкова
- Имя
- Фиония
- Отчество
- Ефимова
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 405
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140011. ТЛУСТЕНКОВА, ФІОНІЯ ЕФИМОВА. К. Чигиринск. у., Александровск. в., с. Голикова, 27 л., рд. т. же у., Каменск. в., въ с. Ребедайловкѣ; — М. С. 3 уч. Чигиринск. окр. 25 Сент. 909, 169 М., тюр. 6 м. Исп. 10 Окт. 909.
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