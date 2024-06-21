Тлустенкова Фиония Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТлустенкова Фиония Ефимова

Тлустенкова Фиония Ефимова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тлустенкова
Имя
Фиония
Отчество
Ефимова
Дата исполнения приговора
10 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 405
Источник
Скан
Оригинальная запись
140011. ТЛУСТЕНКОВА, ФІОНІЯ ЕФИМОВА. К. Чигиринск. у., Александровск. в., с. Голикова, 27 л., рд. т. же у., Каменск. в., въ с. Ребедайловкѣ; — М. С. 3 уч. Чигиринск. окр. 25 Сент. 909, 169 М., тюр. 6 м. Исп. 10 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close