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Калин Дмитрий Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Калин
Имя
Дмитрий
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
05 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 100
Источник
Скан
Оригинальная запись
31990. КАЛИНЪ, ДМИТРІЙ СТЕПАНОВЪ. К. Ярослав. у., Діево-Городищенск. в., д. Кауровой, 24 л.; — У. Чл. О. С., по Ярослав. у. (во 2 р.), 6 п. 13, 14², 1 п. 170¹, 2 и 3 п. 171 М., тюр. 4 м. Исп. 5 Апр. 905. | 903 40262 169 М.

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