Сеерд Эдуард Мадисов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сеерд
- Имя
- Эдуард
- Отчество
- Мадисов
- Дата исполнения приговора
- 08 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 268
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44964. СЕЕРДЪ, ЭДУАРДЪ МАДИСОВЪ. К. Вейсенштейн. у., Вейнъервенск. в., 18 л., рд. въ м. Кренгольмъ, близъ г. Нарвы; — Ревельск. О. С., 140 и 1 ч. 1483 У., по сов. съ приг. М. С., 3 уч. Везенб.-Вейсенштейнск. окр. отъ 30 Сент. 906 г., тюр. 1 г. Исп. 8 Марта 907.
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