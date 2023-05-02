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Нурумов Тогай-Мурад

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нурумов
Имя
Тогай-Мурад
Дата исполнения приговора
09 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 180
Источник
Скан
Оригинальная запись
34161. НУРУМОВЪ, ТОГАЙ-МУРАДЪ. Сельск. жит. кишл. Уратабуза, Палванъ-Арыкск. в., Самаркандск. у., 30 л., рд. въ кишл. Аймаутѣ, той же в. и у.; — Самаркандск. О. С., 4 п. 134, 135, 13, 119 и 1 ч. 1454 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 9 Марта 905.

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