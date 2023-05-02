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Шестериков Василий Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шестериков
Имя
Василий
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
04 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 371
Источник
Скан
Оригинальная запись
13682. Шестериков Василий Павлович, 16 л., Смоленск. г., Ельниковск. у., Заболотск. в., д. Хохлы. Н. С. 1 уч. Ельнинск. у. Ст. 2 ч. 86, лиш. св. 2 г. 8 м. П. в. з. с. 4 нояб. 926.

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