Пономаренко Иван Кириллович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пономаренко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Кириллович
- Дата исполнения приговора
- 04 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 223
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7887 ПОНОМАРЕНКО ИВАН КИРИЛЛОВИЧ, 26 л., Донецк. окр., Яневск в, с. Троицкого. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 184 ч. 1, лиш. св. 2 г. 5 м. 21 д. Исп. 4 ноября 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.