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Дергачев Георгий Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дергачев
Имя
Георгий
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
20 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 77
Источник
Скан
Оригинальная запись
2628. ДЕРГАЧЕВ ГЕОРГИЙ НИКИТИЧ, 31 г., Воронежск. г., Задонск. у. Н. С. 1 уч. Кавказск. отд. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 20/ІІІ—24.

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