Данилкин Иван Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Данилкин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 92
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81800. ДАНИЛКИНЪ, ИВАНЪ СТЕПАновъ (онъ же Кирилловъ), 26 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Ишимск. у., Локтинск. в., д. Мелехиной; — Тобольск. О. С., 12 Февр. 911, 152¹, 1 ч. 1653 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г., съ зач. 8 м. предв. заключ. Исп. 16 Мая 911. | 909 131900 1 ч. 1655 У. | 906 11531 169 М. | 908 19085 169 М. | 903 85651 1653 У.
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