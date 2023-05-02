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Сорокин Матвей Харитонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сорокин
Имя
Матвей
Отчество
Харитонович
Дата исполнения приговора
25 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 330
Источник
Скан
Оригинальная запись
12191. Сорокин Матвей Харитонович, 40 л., Балашовск. у., Еланск. в., с. Терсы. Саратовск. Губсуд. Ст. ст. 113, 197, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 25 мая 926.

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