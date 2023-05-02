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Козидубов Петр Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козидубов
Имя
Петр
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
06 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 139
Источник
Скан
Оригинальная запись
4831. КОЗИДУБОВ ПЕТР ИЛЬИЧ, 32 л., Белгородск. у., Алексеевск. в., д. Плоской. Н. С. 12 уч. Белгородск. у. Ст. 157, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 6/ІХ—24. 

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