Лончаков Михаил Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лончаков
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 233
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8225. ЛОНЧАКОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, 23 л., г. Нерчинско-Заводска. Н. С. 22 уч. Нерчинско-Заводск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. и пор. пр. 2 г. 6 м. Исп. 30 сент. 923.
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