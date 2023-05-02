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Осипов Василий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Осипов
Имя
Василий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
05 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 205
Источник
Скан
Оригинальная запись
7261. ОСИПОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, 28 л., Нерехтск. у., Сидоровск, в., д. Былец. В. Т. Триб. Северо-Восточн. окр. Ст. 180 п. ≪ж≫, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 1 г. Исп. 5 апр. 923.

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