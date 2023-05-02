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Выщипанов Федор Ильин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Выщипанов
Имя
Федор
Отчество
Ильин
Дата исполнения приговора
12 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 58
Источник
Скан
Оригинальная запись
45914. ВЫЩИПАНОВЪ, ФЕДОРЪ ИЛЬинъ. Мщ. г. Овидіополя, Одесск. у., 26 л.; — М. С. 14 уч. г. Одессы, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 12 Апр. 905.

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