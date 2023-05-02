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Корнев Николай Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корнев
Имя
Николай
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
04 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 150
Источник
Скан
Оригинальная запись
5228. КОРНЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, 34 л., Рыбинск. у., д. Варваринской. Н. С. 8 уч. Рыбинск. у. Ст. ст. 88, 185, 219, лиш. св. 6 м. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 4/Х—24. 

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