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Климов Федор Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Климов
Имя
Федор
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
20 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 172
Источник
Скан
Оригинальная запись
6017. КЛИМОВ ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ, 31 г., Старорусск. у., Шотовск. в., д. Барок, Новгородск. Губсуд, Ст. ст. 105 и 108, лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 5 л., Исп. 20 сент. 923.

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