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Шутов Алексей Никандрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шутов
Имя
Алексей
Отчество
Никандрович
Дата исполнения приговора
02 февраль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 261
Источник
Скан
Оригинальная запись
8376. ШУТОВ, АЛЕКСЕЙ НИКАНДРОВИЧ, 34 л. Гр. Воскресенск. у., Васильевск. в., д. Верхнего Починка; - Н. С. 4 уч. Воскресенск. у. Кража со взлом., лиш. св. 2 г. Исп. 2 февр. 919.

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