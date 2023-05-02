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Шулепов Михаил Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шулепов
Имя
Михаил
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 261
Источник
Скан
Оригинальная запись
8347. ШУЛЕПОВ, МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ, 28 л. Гр. Макарьевск. у. Нижнепийск. в., д. Климитино; - Н. С. 2 р-на г. Ростова. Мошеннич., прин. раб. 1 г. с лиш. пр. заним. ответств. должн. в теч. 3 л. условно.

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