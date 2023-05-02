Зальцман Беницион Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗальцман Беницион Михайлович

Зальцман Беницион Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зальцман
Имя
Беницион
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
18 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 138
Источник
Скан
Оригинальная запись
4834. ЗАЛЬЦМАН БЕНИЦИОН МИХАЙЛОВИЧ, 55 л., г. Кременчуга. Московск. Губсуд. Ст. 130 ч. 1, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 18 авг. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.