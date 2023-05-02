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Пыщев Тихон Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пыщев
Имя
Тихон
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
29 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 267
Источник
Скан
Оригинальная запись
8861. ПЫЩЕВ, ТИХОН ЕФИМОВИЧ, 21 г. Гр. Валуйск. у., Казацк. в., д. Богородицкой; — Н. С. 1 р. Валуйск. у. Кража, лиш. св. 6 м., с зач. 18 д. пр. з. Исп. 29 июня 920.

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