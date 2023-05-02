Валов Иван Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Валов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 48
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45617. ВАЛОВЪ, ИВАНЪ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Алатыр. у., в. и с. Чебергина, 37 л.; — Симбир. О. С., 134, 135 и 1534 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 5 Мая 905.
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