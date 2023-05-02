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Валов Иван Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Валов
Имя
Иван
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
05 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 48
Источник
Скан
Оригинальная запись
45617. ВАЛОВЪ, ИВАНЪ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Алатыр. у., в. и с. Чебергина, 37 л.; — Симбир. О. С., 134, 135 и 1534 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 5 Мая 905.

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