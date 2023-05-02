Нахалов Дмитрий Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нахалов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 25 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 169
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 67318. НАХАЛОВЪ, ДМИТРІЙ ЕГОРОВЪ. К. Богородск. у., Дороховск. в., д. Понорина, 21 г.; — Владимір. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1643 У., арест. отд. 1 г. Исп. 25 Іюня 907.
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