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Нахалов Дмитрий Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нахалов
Имя
Дмитрий
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
25 июнь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 169
Источник
Скан
Оригинальная запись
67318. НАХАЛОВЪ, ДМИТРІЙ ЕГОРОВЪ. К. Богородск. у., Дороховск. в., д. Понорина, 21 г.; — Владимір. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1643 У., арест. отд. 1 г. Исп. 25 Іюня 907. 

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