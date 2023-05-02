Суханов Павел Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Суханов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 349
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11103. СУХАНОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 18 л., Белебеевск. к., Бакалинск. в., с. Казанчи. Главсуд Башкирск. АССР. Ст. 143, лиш. св. 4 г. Приг. вступил в закон. силу 17 мая 924.
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