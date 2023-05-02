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Суханов Павел Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Суханов
Имя
Павел
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
17 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 349
Источник
Скан
Оригинальная запись
11103. СУХАНОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 18 л., Белебеевск. к., Бакалинск. в., с. Казанчи. Глав­суд Башкирск. АССР. Ст. 143, лиш. св. 4 г. Приг. вступил в закон. силу 17 мая 924.

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