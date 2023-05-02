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Пронская Татьяна Федоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пронская
Имя
Татьяна
Отчество
Федоровна
Дата исполнения приговора
12 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 226
Источник
Скан
Оригинальная запись
7996, ПРОНСКАЯ ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА, 32 л., Ржевск. у., Молодотудск. в., д. Редькина. Н. С. 17 отд. б. г. Петрограда. Ст. ст. 187, 189, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 12 сент. 923.

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