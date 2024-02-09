Бабаев Иван Уваров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бабаев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Уваров
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 48
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1270. БАБАЕВЪ, ИВАНЪ УВАРОВЪ. К. Бѣлгородск. у., Толоконск. в., д. Журавлевки, 24 л.; — Харьков. О. С., 115, 9 и 1455 У., по сов. съ приг. сего С., отъ 2 Мая 908 г. (1642 У., ар. отд. 6 л.), каторж. раб. 8 л. Исп. 23 Окт. 908. | 905 10713 1655 У. | 901 9428 169 М. | 902 10363 285 У., по сов. съ приг., напеч. въ 901 г. № 64341.
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