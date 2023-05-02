Маньков Григорий Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Маньков
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 20 июль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 191
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6683. МАНЬКОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 30 л., г. Нижне-Удинска. Иркутск. Губсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 1 г. 6 м. 13 д. и пор. пр. 5 л. П. В. З. С. 20/ѴІІ—24. См. также кн. 1-ая 924, спр. № 7159.
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