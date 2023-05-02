Сит Рох Блажеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сит
- Имя
- Рох
- Отчество
- Блажеев
- Дата исполнения приговора
- 17 сентябрь 1885
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 543
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26731. СИТЪ, Рохъ Блажеевъ. Кр. (хлѣбопаш.), 28 л.; род. и жилъ Сѣрадз. у., гм. Крокоцице, въ д. Малынь; приг. М. С. г. Турека, по 169 ст. У. о нак., и зак. 18 Марта 1880 г., въ тюрьму на 11 м. Исп. 17 Сент. 1885 г.
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