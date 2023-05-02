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Козлов Иван Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козлов
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
13 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 176
Источник
Скан
Оригинальная запись
6164. КОЗЛОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 31 г., Камышинск. у., с. Золотое, В. Т. Триб. Юго-Восточн. окр., Ст. 180 п. «з», лиш. св. 1½ г., Срок нак. не указ., осужд. 13 авг. 923.

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