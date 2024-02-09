Божек Василий Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Божек
- Имя
- Василий
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 12 сентябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 85
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2329. БОЖЕКЪ, ВАСИЛІЙ ЕФИМОВЪ (онъ-же Божокъ и Божко). Лиш. ос. пр. изь к. Рѣчицк. у., Юревичск. в., д. Березовки, 28 л.; — Виленск. С. П., 114, 9 и 1 ч. 309 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 12 Сент. 908. Сей приг. поглощ. приг., напеч. въ 907 г. № 63279. | 903 62387 1647 У. | 96 27982 170 М. | 98 12415 309 и 1647 У. І 95 75710 169 М.
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