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Филиппов Николай Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филиппов
Имя
Николай
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
08 август 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 259
Источник
Скан
Оригинальная запись
8934. ФИЛИППОВ, НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 24 л. Гр. Бологовск. у., Котловановск. в. д. Ольшево;— Н. С. Сокольническ. р. 3 отд. г. Москвы. Мошеннич., лиш. св. 1½ г. Исп. 8 авг. 921.

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