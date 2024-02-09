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Козлов Борис Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козлов
Имя
Борис
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
29 январь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 114
Источник
Скан
Оригинальная запись
32388. КОЗЛОВЪ, БОРИСЪ МИХАЙЛОВЪ. К. Углич. у., Сигорск. в., д. Богатинова, 22 л.; — Москов. О. С. (въ 4 р.), 134, 135, 2 ч. 1655 и 1663 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 29 Янв. 905. | 903 23093 1655 У. | 900 58226 172 М. | 901 35150 169 М.

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