Садохин Тимофей Фролов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Садохин
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Фролов
- Дата исполнения приговора
- 01 март 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 250
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10714. Садохин Тимофей Фролов., 32 л., Льговск. у., Ивановск. в., с. Банищ. Н. С. 2 уч. Льговск. у. Ст. ст. 1 ч. 116, 1 ч. 117, л. с. 1 г. 1 мар. 927.
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