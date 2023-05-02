Исаева Мария Григорьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Исаева
- Имя
- Мария
- Отчество
- Григорьева
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 153
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 133243. ИСАЕВА, МАРІЯ ГРИГОРЬЕВА. Мщ. г. Томска, 31 г., рд. въ ст. Ново-Александровской, Медвѣдицк. у.; — Краснояр. О. С. 20 Сент. 908, 134, 135, 1 и 3 ч. 1455 У., каторж. раб. 10 л., а по Выс. повел. тюр. 5 м. безъ лиш. пр. Исп. 14 Окт. 909.
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