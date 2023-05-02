Нелькин Мовша Пейсахов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нелькин
- Имя
- Мовша
- Отчество
- Пейсахов
- Дата исполнения приговора
- 19 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 281
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 136693. НЕЛЬКИНЪ, МОВША ПЕЙСАХОВЪ. К. Вилен. у., Рѣшанск. в., заст. Дубовки, 21 г.; — Вилен. Г. С. М. С. 2 Іюня 909, 169, 5 п. 170 и 3 п. 170* М., тюр. 8 м. Исп. 19 Іюня 909.
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