Ульянов Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльянов Михаил Алексеевич

Ульянов Михаил Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ульянов
Имя
Михаил
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
25 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 253
Источник
Скан
Оригинальная запись
8716. УЛЬЯНОВ, МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 18 л. Гр. Скопинск. у., Бровск. в., д. Зезюнина;— Н. С. Сокольническ. р., 2 отд. г. Москвы. Дезерт., лиш. св. 3 г. Исп. 25 авг. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close