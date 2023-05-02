Ульянов Михаил Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ульянов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 25 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 253
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8716. УЛЬЯНОВ, МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 18 л. Гр. Скопинск. у., Бровск. в., д. Зезюнина;— Н. С. Сокольническ. р., 2 отд. г. Москвы. Дезерт., лиш. св. 3 г. Исп. 25 авг. 920.
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