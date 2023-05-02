Дмитриев Павел Дмитриевич-Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дмитриев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Дмитриевич-Иванович
- Дата исполнения приговора
- 05 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 66
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14636. ДМИТРИЕВ, ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ-ИВАНОВИЧ, 46 л. Гр. Островск. у., Жеребцовск. в., д. Бережани; — Р. Т. г. Череповца. Изнасил., лиш. св. 8 л., по амн. нак. сокращ. до 5 л. Исп. 5 февр. 920.
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