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Хычев Николай Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хычев
Имя
Николай
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
03 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 333
Источник
Скан
Оригинальная запись
11549. ХЫЧЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 24 л., Гдовск. у., Заянск. в., д. Сунар. Н. С. Деж. кам. г. Ленинграда. Ст. 176, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 3/ѴІІІ—26.

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