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Крючков Ефим Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крючков
Имя
Ефим
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 206
Источник
Скан
Оригинальная запись
134681. КРЮЧКОВЪ, ЕФИМЪ АЛЕКСѢЕВЪ. Мщ. г. Аккермана, 22 л.; — У. Чл. О. С. по Аккерманск. у. 11 Сент. 909, 170* М., тюр. 6 м. Исп. 2 Окт. 909. 901 14954 169 М. |903 87765 1613 У.

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