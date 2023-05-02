Крючков Ефим Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крючков
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 206
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 134681. КРЮЧКОВЪ, ЕФИМЪ АЛЕКСѢЕВЪ. Мщ. г. Аккермана, 22 л.; — У. Чл. О. С. по Аккерманск. у. 11 Сент. 909, 170* М., тюр. 6 м. Исп. 2 Окт. 909. 901 14954 169 М. |903 87765 1613 У.
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