Акулов Алексей Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Акулов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 31 июль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 326. АКУЛОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ, 22 л., Зарайск. у., Новозыковск. в., д. Ключей, Рязанск. Губсуд. Ст. 108, лиш. св. 2 г. 9 м. 23 д. и пор. пр. 3 г. Приг. вступил в закон. силу З1 июля 924.
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