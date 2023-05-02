Кононов Николай Трофимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кононов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Трофимович
- Дата исполнения приговора
- 20 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 191
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6066. КОНОНОВ НИКОЛАЙ ТРОФИМОВИЧ, 20 л., Старорусск. у., Поддорск. в., д. Фатькино. Н. С. 1 уч. Маловишерск. у. Ст. ст. 180 п. «б», 189, лиш. св. 2 г. Приг. вступил в закон. силу 20 марта 924.
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