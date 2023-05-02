Кононов Николай Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКононов Николай Трофимович

Кононов Николай Трофимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кононов
Имя
Николай
Отчество
Трофимович
Дата исполнения приговора
20 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 191
Источник
Скан
Оригинальная запись
6066. КОНОНОВ НИКОЛАЙ ТРОФИМОВИЧ, 20 л., Старорусск. у., Поддорск. в., д. Фатькино. Н. С. 1 уч. Маловишерск. у. Ст. ст. 180 п. «б», 189, лиш. св. 2 г. Приг. вступил в за­кон. силу 20 марта 924.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close